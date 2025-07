OL ‍: Lees-Melou va signer, son prix fait polémique

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a jeté son dévolu sur Pierre Lees-Melou, dont le profil a été validé par Paulo Fonseca. Les discussions avancent dans le bon sens entre Brest et Lyon, qui va payer entre 7 et 9 millions d’euros pour s’offrir l’ancien Niçois.

Décimé par de nombreux départs, l’effectif de Paulo Fonseca est amené à évoluer dans les jours à venir. L’entraîneur portugais a déjà accueilli Afonso Moreira et Ruben Kluivert, en attendant des recrues supplémentaires. En attaque, les départs d’Alexandre Lacazette ou encore de Rayan Cherki ont laissé un vide. Même chose au milieu de terrain, avec les transferts de Thiago Almada à l’Atlético de Madrid et de Jordan Veretout au Qatar. Dans ce secteur de jeu, l’Olympique Lyonnais a fait de Pierre Lees-Melou sa priorité. Les discussions sont engagées depuis plusieurs semaines avec Brest et selon Foot Mercato, la tendance est clairement à une issue favorable.





Les positions se rapprochent entre l'OL et Brest pour le transfert de Pierre Lees-Melou.



L'OL dispose déjà d'un accord contractuel avec le milieu brestois qui devrait être cédé pour ~7M€



En parallèle, Rennes a de nouveau confirmé aux agents de PLM…

Le joueur du SB29 a fait savoir qu’il voulait rejoindre l’OL, avec la perspective de découvrir un top club français et de jouer l’Europa League la saison prochaine. Pour concrétiser ce transfert, les dirigeants lyonnais vont cependant devoir faire un effort financier car jusqu’à présent, leurs offres à 3 millions puis à 3,5 millions d’euros ont été refusées. Logique dans la mesure où Brest réclame entre 7 et 9 millions d’euros pour Pierre Lees-Melou selon le média spécialisé, qui indique que Rennes est aussi sur le coup. Le club breton a néanmoins un temps de retard sur Lyon, car il doit auparavant se séparer de Jordan James, Glen Kamara et Baptiste Santamaria avant de passer à l’action.

7 millions pour Lees-Melou, l'OL tique

Tout porte à croire qu’un accord entre l’OL et Brest sera trouvé, même si le prix fait tiquer les supporters lyonnais sur les réseaux sociaux. « Ouais bon 7ME pour PLM, c’est vraiment vraiment cher. J’espère que la cellule de recrutement sait ce qu’elle fait. Flemme de vivre un Veretout 2.0 », « Il en vaut 3 » ou encore « Pour son âge franchement 3-4M était le bon prix, à ce prix là autant aller sur Morton » peut-on lire sur X, parmi des dizaines de commentaires similaires. Reste maintenant à voir si les dirigeants lyonnais parviendront à faire baisser le prix de Pierre Lees-Melou, ou s’ils devront s’aligner sur les exigences de Brest pour boucler l’opération.