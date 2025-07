OL ‍: Lees-Melou se rapproche soudainement de Lyon

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Suivi par l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines, Pierre Lees-Melou se rapproche petit à petit du Groupama Stadium.

La carrière de Pierre Lees-Melou arrive à un virage important. Alors qu’il sort de deux très belles saisons sous le maillot de Brest, club avec lequel il a terminé sur le podium de la L1 en 2024 avant de disputer la Ligue des Champions pour la première fois la saison passée, le milieu de terrain veut franchir un palier. Après avoir évolué à Dijon, Nice, Norwich ou Brest, le joueur de 32 ans ambitionne de porter le maillot d’un gros club européen capable de briller sur la scène internationale. Un rêve qui pourrait se réaliser du côté de Lyon pour PLM. Suivi par la cellule de recrutement de l’OL depuis plusieurs mois, Lees-Melou continue en tout cas de se rapprocher du Groupama Stadium. En effet, selon les dernières informations de Mohamed TOUBACHE-TER, le transfert de Lees-Melou à Lyon n’a jamais été aussi proche.

Ça chauffe entre Lees-Melou et l’OL !

Lyon fait preuve de bonne volonté !!



Ça se rapproche plutôt bien pr s’attacher les services du milieu de terrain brestois en la personne de Pierre Lees-Melou. #SB29 #OL — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 28, 2025

« Lyon fait preuve de bonne volonté ! Ça se rapproche plutôt bien pour s’attacher les services du milieu de terrain brestois en la personne de Pierre Lees-Melou. Se rapprocher ça veut pas dire accord », explique le spécialiste du mercato sur son compte X. Si ce dossier n’est pas encore bouclé pour les Gones, le fait que le Stade Brestois commence à s’ouvrir à l’idée de céder son maître à jouer durant ce mercato d’été prouve que l’OL a des chances de réussir son coup. À un an de la fin de son contrat en Bretagne, Lees-Melou se verrait bien porter le maillot frappé du lion, d’autant plus qu’il a des attaches lyonnaises via sa belle-famille. En tout cas, les dirigeants lyonnais vont continuer de faire le forcing pour le milieu de terrain français, qui est une priorité de Paulo Fonseca. Capable de dicter le tempo d’une rencontre mais aussi d’avoir un impact physique intéressant dans l'entrejeu, Lees-Melou pourrait remplacer Matic pour former un joli trio avec Tolisso et Tessmann.