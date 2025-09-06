OL ‍: Lees-Melou ne regrette pas l'échec des négociations

Dans : OL.

Cet été, l'OL aura connu un mercato mouvementé. Pierre Lees-Melou aurait notamment pu signer au club, mais a finalement pris le chemin du Paris FC.

L'Olympique Lyonnais aura des ambitions un peu différentes des années précédentes du fait de soucis financiers. Les Gones veulent néanmoins tout donner pour tenter de se qualifier pour une compétition européenne en fin de saison. Le mercato aura été très mouvementé, aussi bien du côté des départs que des arrivées. D'ailleurs, Pierre Lees-Melou aurait pu faire partie des recrues de l'OL. Mais son arrivée dans le Rhône a capoté. De quoi frustrer le joueur, même s'il aura finalement trouvé son bonheur du côté du Paris FC. Et finalement, l'ancien milieu de terrain du Stade Brestois se trouve gagnant.

Pierre Lees-Melou loin de l'OL, c'est mieux pour lui

Lors d'un échange avec RMC ces dernières heures, Pierre Lees-Melou a en effet avoué que son arrivée au Paris FC était en fait plus intéressante pour lui sur le long terme : « La possibilité Lyon existait et les infos sont sorties donc on peut en parler. Les négociations ont duré beaucoup plus longtemps, mais c’était indépendant de ma volonté. C’est sûr que c'était un projet intéressant à court terme, car il y a l’Europe. Mais à moyen terme, le PFC est un très beau projet parce que certes, on parle de maintien cette saison, mais après, il y aura des ambitions. À 32 ans, je suis encore jeune, donc je compte faire partie de l'aventure ». Pierre Lees-Melou compte bien apporter son expérience de la Ligue 1 au club de la capitale. Il faudra du travail pour que le PFC gagne en stabilité et régularité. Lors de la prochaine journée de championnat, les Franciliens iront sur la pelouse du Stade Brestois. L'occasion pour PLM de retrouver son ancienne écurie.