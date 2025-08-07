OL ‍: Lees-Melou n'arrive pas, il accuse un dirigeant

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le dossier Pierre Lees-Melou n'est pas refermé, mais la signature du milieu de terrain brestois à l'Olympique Lyonnais traîne en longueur. Et ce n'est pas anodin.

Depuis des semaines, l'OL a mené des négociations avec le Stade Brestois afin de recruter Pierre Lees-Melou, lequel est très tenté à l'idée de rejoindre Lyon où il a une partie de sa famille. Cependant, le milieu défensif de 32 ans a encore deux ans de contrat avec la formation bretonne, et forcément, Brest ne laissera pas partir l'un de ses cadres pour rien. Alors qu'il se dit que l'Olympique Lyonnais tente d'arracher Lees-Melou à moins de 6 millions d'euros, alors que le Stade Brestois réclame cette somme, Mohamed Toubache-Ter a mis un grand coup de pied dans la fourmilière, lors d'un space organisé sur X (anciennement Twitter. Pour le célèbre influenceur-insider, si Pierre Lees-Melou n'a pas encore rejoint l'OL, c'est uniquement la faute à Matthieu Louis-Jean, le patron de la cellule recrutement de Lyon.

Le patron du recrutement de l'OL pointé du doigt

OL : Le patron du recrutement siffle la fin du délire https://t.co/CBPcYWCI3V — Foot01.com (@Foot01_com) August 5, 2025

Mohamed Toubache-Ter a expliqué que Matthieu Louis-Jean avait négocié de manière peu courtoise, et encore moins efficace avec les dirigeants brestois concernant le transfert possible de Pierre Lees-Melou, au point de totalement bloquer la situation. Pour l'insider, cette attitude n'a pas été à la hauteur, et l'Olympique Lyonnais ne pouvait pas attendre mieux compte tenu de la manière dont le patron du recrutement avait géré ces discussions. Plutôt du genre discret, Matthieu Louis-Jean avait confié lundi à l'Agence France Presse que désormais l'OL ne pouvait plus s'offrir des « transferts hors de prix », mais à en croire Mohamed Toubache-Ter, concernant Lees-Melou cela relevait plus du marchandage que de réelles négociations, Brest prenant très mal ce genre de comportement alors que les choses avaient été très claires dès le début.