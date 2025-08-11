OL ‍: Le TAS confirme la présence de Lyon en Europa League

Au lendemain de sa victoire contre Liverpool dans le Community Shield, Crystal Palace a perdu son appel devant le TAS et l'OL jouera donc l'Europa League.
« Saisi par Crystal Palace, le TAS a examiné la conformité du club aux règles de multipropriété imposées par l’UEFA et a conclu que la situation actuelle ne nécessitait aucune modification. Cette décision confirme définitivement la position défendue par l’Olympique Lyonnais tout au long de la procédure et renforce son ambition en Europa League, cette saison », se réjouit l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.
Le TAS confirme la participation de l’Olympique Lyonnais à l’Europa League 2025/26 🔴🔵— Olympique Lyonnais (@OL) August 11, 2025
L’Olympique Lyonnais se félicite de la décision rendue ce jour par le Tribunal Arbitral du Sport, confirmant sa participation à l'Europa League pour la saison 2025/26.