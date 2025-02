OL ‍: Le stade se vide, Fonseca va vendre des billets

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les performances de l'OL sont très mitigées depuis le début de l'année, et cela se ressent au niveau des affluences au Groupama Stadium. Lyon compte sur un effet Paulo Fonseca pour relancer l'engouement autour de Lyon.

Les performances sportives de l'Olympique Lyonnais depuis un an avaient relancé l'attrait populaire pour le club de John Textor. Mais forcément, avec la baisse de performance connue ces derniers temps, ce qui s'est soldée par le limogeage de Pierre Sage et son remplacement par Paulo Fonseca, les tribunes du Groupama Stadium n'affichent plus complet. Ainsi, ce dimanche après-midi, sur les près de 60.000 places du stade lyonnais, seules 42.000 ont été vendues pour la réception de Reims, ce qui sera la première sortie de l'OL version Fonseca à domicile. Bien évidemment, le club champenois n'est pas vraiment une grosse cylindrée de Ligue 1, mais c'est une évidence, l'OL fait moins recette.

L'OL doit vite retrouver son public

Comme le fait remarquer Le Progrès, au fil des matchs, la baisse de l'affluence est permanente. Pour rappel, la venue de Montpellier, dernier de Ligue 1, avait fait venir 48.000 spectateurs le 4 janvier et depuis l'érosion est constante, même si on peut se douter que la réception du Paris Saint-Germain le 23 février permettra au trésorier de l'Olympique Lyonnais de se frotter les mains. John Textor ne l'a pas dit lorsqu'il a évoqué le limogeage de Pierre Sage, mais il paraît évident que dans la logique économique du propriétaire de l'OL, cette baisse de l'affluence a pesé sur réflexion. Paulo Fonseca doit donc rapidement permettre à Lyon de renouer avec la victoire, avec en plus un football chatoyant, car les très exigeants supporters lyonnais ne viendront pas plus nombreux si les résultats ne suivent pas ce changement d'entraîneur. Le match de dimanche, face à Reims, sera un premier test.