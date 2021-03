OL : Le Sommer prolonge jusqu'en 2023

Dans : OL.

L'OL a annoncé ce mercredi la prolongation du contrat d'Eugénie Le Sommer pour deux saisons supplémentaires. L'internationale tricolore est liée jusqu'en 2023 avec Lyon.

Dans un communiqué, l’OL s’est réjoui d’annoncer que 11 ans après avoir paraphé son premier engagement avec le club de Jean-Michel Aulas, Eugénie Le Sommer, qui arrivait en fin de contrat, avait finalement décidé de rester deux ans de plus à Lyon. « Arrivée à l’OL en juillet 2010 en provenance du club de Saint-Brieuc avec lequel elle avait décroché le titre de meilleure joueuse UNFP, Eugénie Le Sommer prolonge, à 31 ans, pour la 4ème fois son contrat avec l’Olympique Lyonnais après 2012, 2016 et 2018. Actuellement deuxième joueuse la plus capée de l’histoire de l’OL avec 326 matches, et meilleure buteuse du club avec 272 réalisations toutes compétitions confondues (47 buts en Women’s Champions League, 54 buts en Coupe de France et 171 buts en D1 Féminine), Eugénie Le Sommer s’est constituée un palmarès exceptionnel avec le club en remportant 7 Women’s Champions League, 10 Championnats de France, 8 Coupes de France et 1 Trophée des Champions. Individuellement, l’attaquante internationale qui comptabilise 174 sélections pour 86 buts inscrits avec l’Equipe de France a été élue à trois reprises meilleure joueuse de D1 Féminine (2010, 2015, 2017), deux fois meilleure buteuse (2010, 2012, 2017) et demeure actuellement la quatrième meilleure buteuse de l’histoire de la Women’s Champions League, derrière Ada Hegerberg. Eugénie Le Sommer est la cinquième joueuse à prolonger son contrat cette saison après Ada Hegerberg, Manon Revelli, Griedge Mbock et Amandine Henry, confirmant ainsi le lien très fort qui unit la vice-capitaine de l’Equipe de France à l’Olympique Lyonnais », rappelle l’Olympique Lyonnais.