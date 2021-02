OL : Le secret de Lyon ? C'est de passer de 0% à 70%

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais ne carbure pas à plein régime depuis quelques matchs, mais l'équipe de Rudi Garcia a transformé un point noir en qualité en or dans la course au titre.

En quête d’un possible huitième titre de Champion de France, treize ans après le dernier, l’Olympique Lyonnais sait qu’il lui faudra l’ensemble de ses atouts pour réussir à distance le LOSC et le PSG. Mais si le club de Jean-Michel Aulas a plus de mal à s’imposer, sauf dans le derby, depuis le début de l’année 2021, il peut s’appuyer sur sa nouvelle arme fatale, les coups de pied arrêtés. Comme le fait remarquer Le Progrès, avant le déplacement de Lyon à Dijon, sur les 10 derniers buts marqués par l’OL en Ligue 1, 7 l’ont été dans cet exercice. Et cela est d’autant plus spectaculaire qu’avant cette série, les joueurs du Rudi Garcia n’étaient pas réellement les plus forts sur ce sujet. Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, il est clair que cette réussite change les choses.

Pour Rudi Garcia, la motivation des joueurs lyonnais explique très clairement ce changement. « Ça a tardé à venir. Mais on fait nos propres statistiques et même si on ne marquait pas, on savait que l’on était bien placé sur le nombre de tirs que nous avions après un corner, un coup franc excentré. Il fallait que l’on soit un peu plus performant. Et les joueurs l’ont été. Parce qu’ils ont été plus déterminés et précis dans les tentatives notamment de la tête et Marcelo l’a prouvé à Saint-Etienne. Il faut continuer. Normalement les coups de pied arrêtés doivent correspondre à 30 % des buts marqués, et nous, on n’était pas loin de 0 % », a reconnu le technicien de l’Olympique Lyonnais avant un voyage jamais simple à Dijon.