OL : Le caractère de Juninho, un souci pour Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Il y a deux semaines, Jean-Michel Aulas faisait de Juninho le nouveau patron du sportif à l’Olympique Lyonnais.

Le Brésilien a désormais les clés du camion, et ses premiers pas dans son nouveau rôle de directeur sportif seront évidemment scrutés. D’autant que pour certains observateurs, il n’est pas dit que Juninho soit fait pour ce poste. Journaliste de la chaîne ESPN-Brasil, Gustavo Hoffman connaît bien le personnage. Et pour lui, le caractère de Juninho pourrait poser problème à un rôle où il faut parfois être diplomate, avec les agents et l’entourage des joueurs.

« Juninho peut avoir un tempérament explosif, pouvant poser problème à un poste où il faut savoir être diplomate. Mais sa grande force, c’est le fait qu’il soit une idole à Lyon. En tant que consultant, il a toujours montré une grande connaissance du foot et n'a jamais eu peur de donner son opinion ou de se froisser avec des anciens coéquipiers, des dirigeants ou des supporters de clubs où il a évolué » a commenté dans Ouest-France le journaliste, pour qui le QI football de Juninho ne fait aucun doute. Mais le nouveau directeur sportif des Gones devra canaliser son caractère explosif pour mener à bien toutes ses missions.