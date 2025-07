OL ‍: Le Qatar s'énerve et renvoie Veretout à Lyon

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Dans l'optique de réduire drastiquement sa masse salariale, l'Olympique Lyonnais avait poussé Jordan Veretout vers la sortie. Proche de s'engager à Al-Arabi au Qatar, le milieu de terrain lyonnais a toutefois fait son retour à l'entrainement, faute d'accord.

La situation traversée par l'Olympique Lyonnais est terrifiante. Sous la menace d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 depuis l'hiver dernier, le club rhodanien a finalement arraché son maintien sur le gong ce mercredi. Malgré cela, la direction continue de s'activer pour alléger la masse salariale en cherchant à se séparer des plus gros émoluments.

Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Nicolas Tagliafico et Saïd Benrahma sont partis, tandis que d'autres joueurs, comme Jordan Veretout, sont proches d'un départ. Le milieu de terrain tricolore était d'ailleurs à un pas de s'engager au Qatar, au point de manquer les deux premiers entraînements collectifs depuis la reprise.

Jordan Veretout reste à l'OL… pour le moment

Jordan Veretout ne semble plus avoir aucun avenir à l'Olympique Lyonnais. Et même si la DNCG a maintenu le club en Ligue 1, l'ancien milieu de Nantes et de l'OM est à présent indésirable à cause de son trop gros salaire. Des émoluments qu'Al-Arabi était prêt à prendre en charge. Le club qatari avait trouvé un accord avec le joueur, mais des détails concernant le montant de son transfert ont freiné les négociations. RMC Sport indique en effet que l'OL aimerait, en plus de se libérer du poids de son salaire, récupérer une indemnité de transfert sur le départ de Veretout.

Faute d'accord avec l'écurie qatarie, ce dernier a retrouvé ses coéquipiers pour l'entrainement de ce mercredi 9 juillet. Une date qui restera quoi qu'il arrive dans les mémoires des supporters lyonnais à cause de l'audience en appel devant la DNCG.