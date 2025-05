OL ‍: Le public lyonnais est dégoûtant, elle fait ses valises

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Débarqué à l’Olympique Lyonnais en septembre dernier après un mercato d’été tendu du côté de Marseille, Jordan Veretout traverse une période difficile. Surtout que sa femme a décidé de repartir dans le Sud de la France…

Passé par Saint-Etienne et plus récemment par Marseille, Jordan Veretout avait été froidement accueilli chez les Gones lors de son arrivée en septembre 2024. Mais grâce à de bonnes prestations sous les ordres de Pierre Sage, le milieu de terrain avait rapidement fait taire les critiques. Sauf que depuis l’arrivée de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais, le joueur formé à Nantes n’est plus vraiment un titulaire indiscutable. Pourtant aligné face à Manchester United en quarts de finale de l’Europa League, l'international français vit un véritable cauchemar depuis ses prestations ratées dans les deux matchs les plus importants de la saison… Sorti à la mi-temps lors de la défaite dans le derby contre l’ASSE, Veretout a ensuite été sifflé dès son entrée en jeu face à Rennes la semaine dernière. En cruel manque de confiance et mis sous pression par son propre public, l’ancien de la Roma est dans le dur.

Sabrina Veretout annonce son déménagement dans le Sud

Sabrina veretout en live actuellement sur tiktok et qui met des post sur Snapchat.

Elle est très énervée que Jordan veretout a été sifflé pas une toute partie du stade il faut le rappeler !

Elle annonce en live qu’elle déménage sur la Côte d’Azur je cite « ELLE COMPTE LES… pic.twitter.com/f6QIxW34Ul — Loïc B. (@LoGone73) April 27, 2025

Une situation que sa femme ne supporte plus. Suivie par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, Sabrina Veretout a même annoncé qu’elle allait quitter Lyon dès que possible. « Oui, moi, je déménage, je retourne vivre chez moi, sur la Côte d’Azur. Les sifflets des supporters ? Cela m’a dégoûté, dernière fois que je viens. Je compte les jours », a-t-elle balancé sur Snapchat. Lassée par les critiques autour de son mari, l’influenceuse ouvre donc clairement la porte au départ de Veretout dès le prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2026 avec l’OL, le joueur de 32 ans pourrait donc demander à faire ses valises pour trouver un nouveau club en vue de la saison prochaine.