OL : Le PSG, voilà un club qui fait vraiment rêver Memphis Depay

Dans : OL, Mercato, PSG.

Comme timing, on a connu mieux. Quelques jours avant le match entre Lyon et le Paris Saint-Germain, Memphis Depay a dévoilé aux grands jours ses ambitions personnelles.

L’ailier néerlandais, qui demeure l’une des forces offensives de son club même si son efficacité est en berne ces dernières semaines puisque son dernier but en Ligue 1 remonte au mois de novembre face à Guingamp, n’a jamais caché qu’il rêvait d’un plus grand club pour la suite de sa carrière. Il en a fait la liste dans les colonnes du magazine Helden.

« Lyon est un grand club, mais il ne fait pas partie du top 5 européen, j'aimerais aller dans un club comme le Real Madrid, Barcelone, ​​Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich. Je veux aller dans une ville qui me convient, dans un club qui me convient, dans une équipe qui veut vraiment jouer au football. Je parle toujours du Real. Mais je me concentre sur ce qu’il se passe maintenant à Lyon et nous verrons ensuite où je me retrouve », a glissé l’ailier néerlandais, qui ne se voit visiblement pas effectuer encore une longue carrière à Lyon. Un message clair sur ses ambitions, même si les supporters lyonnais l’attendront certainement au tournant contre le PSG puis Barcelone, pour voir s’il est capable de leur faire mal et de se mettre en évidence dans ce genre de gros matchs.