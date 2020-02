OL : Le PSG explose tout le monde, Rudi Garcia n'est pas serein

Dans : OL.

Avant le match de ce dimanche soir face au PSG, Rudi Garcia n’a pas débordé d’optimisme, avouant que le club de la capitale était archi-favori de cette rencontre.

En Ligue 1, quand on se prépare à jouer contre le PSG, il vaut mieux prendre des points avant. L’OL n’a pas réussi à le faire à l’occasion de la réception d’Amiens, avec un triste match nul 1-1. Résultat, les Lyonnais sont en position délicate avant de se déplacer au Parc des Princes, où cela fait bien longtemps qu’ils n’ont plus réussi à s’imposer. D’ailleurs, même Rudi Garcia a du mal à y croire. « Ce sera très compliqué. Le PSG marque beaucoup de buts à tout le monde aux faibles comme aux forts. Cette équipe est bâtie pour gagner la ligue des champions. C’est un match intéressant, on va être à l’épreuve du feu. Mais on va voir comment on peut réagir s’adapter. C’est l’objectif de faire un résultat. Tout le monde nous voit perdant, et à partir de là, gagner serait un exploit, puisque personne ne l'a fait », a livré l’entraineur de l’OL, qui oublie la victoire de Reims au Parc en début de saison. En tout cas, avant de jouer la Juventus en Ligue des Champions dans quelques semaines, la mise en jambes est particulièrement prestigieuse.

« Il faut avoir cet état d'esprit, on a un gros défi qui nous attendra en Italie. On fait ce métier pour jouer Paris, un 8ème de ligue des champions, les grands matches. Aux joueurs d'être prêts. J'espère qu'ils en sont convaincus. On ne va pas à Paris en victime expiatoires. Le PSG est archi favori.Mais sur un match, tout le monde peut faire un résultat positif, il faut s'appuyer s’appuyer là-dessus, et vendre chèrement notre peau », a expliqué l’entraîneur rhodanien, qui sait qu’en cas de revers, le risque de dégringoler au classement est sérieux puisque six équipes se tiennent en deux points juste derrière l’OL.