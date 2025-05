OL ‍: Le prix du phénomène Cherki ne décolle pas ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec une saison remarquable sur le plan personnel, difficile d'imaginer Rayan Cherki rester à l'OL la saison prochaine. Le prodige lyonnais intéresse notamment Manchester United et le Real Madrid. Les deux entités sont d'accord sur le prix à mettre.

Cinquième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'est pas dans une position convenable pour atteindre son objectif de Ligue des champions la saison prochaine. Néanmoins, sans Rayan Cherki, les Lyonnais ne seraient même pas des prétendants à l'Europe. Le prodige de 21 ans a porté comme jamais son équipe cette saison avec 12 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues. Nommé au trophée UNFP de meilleur joueur de la saison en Ligue 1, Cherki a conquis le football français mais aussi européen. Il est probable de le voir quitter la France l'été prochain.

35 ME maximum pour Rayan Cherki

Rayan Cherki est ciblé par plusieurs écuries anglaises comme Liverpool mais surtout Manchester United. Selon Defensa Central, le club mancunien fait figure de principal favori dans ce dossier. Le média espagnol précise que le Real Madrid est aussi sur le coup et entend renforcer son entrejeu avec le jeune franco-algérien. Un tel affrontement au mercato ne garantirait pas un prix de vente en hausse pour l'OL.

En effet, Defensa Central indique que Manchester United mettra entre 30 et 35 millions d'euros maximum sur le Lyonnais. Même son de cloche côté Real Madrid où l'on vise aussi un transfert à hauteur de 35 millions d'euros. C'est perçu comme une belle affaire par les Merengue au vu de l'âge, du talent et du potentiel de Rayan Cherki. Il faut néanmoins souhaiter pour Lyon que d'autres clubs s'immiscent dans le dossier pour provoquer une inflation car les rumeurs défilent au sujet du meilleur joueur lyonnais depuis des semaines, sans que le prix de ce dernier ne décolle pour autant. Or, une vente au prix très fort de Rayan Cherki pourrait être vitale pour l'OL si le club rhodanien venait à rater la qualification en Ligue des champions à l'issue de la saison.