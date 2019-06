OL : Le prix de Ferland Mendy dévoilé, ça claque !

Dans : OL, Mercato, Liga.

Si ces informations venaient à se vérifier dans les prochains jours, il serait alors beaucoup plus facile de comprendre pourquoi l’Olympique Lyonnais a lâché aussi facilement Ferland Mendy.

Le latéral gauche français, annoncé tout proche du Real Madrid, pourrait y signer très rapidement, une fois que les matchs internationaux seront terminés, voire même avant si tout se boucler en France. Un départ qui n’était pas forcément prévu à l’OL, où les regards se tournaient plus vers Tanguy Ndombele, Memphis Depay ou Nabil Fékir. Mais le forcing de Zinedine Zidane a provoqué une offre qui ne se refuse pas.

Et ce mardi, AS annonce que l’ancien havrais passera sa visite médicale en France très rapidement, afin de s’engager jusqu’en juin 2025 avec la Maison Blanche. Pour cela, les Merengue lâcheront finalement 55 ME, soit une somme bien au-delà des 40 à 45 ME évoqués au maximum récemment. Devant la fermeté de Jean-Michel Aulas, les dirigeants madrilènes ont fini par mettre une dernière fois la main au pot, alors qu’ils avaient effectué une dernière offre à 50 ME la semaine dernière. En tout cas, Zidane considère déjà Ferland Mendy comme son joueur, puisqu’il lui aurait annoncé qu’il serait en concurrence avec Marcelo, permettant ainsi au jeune Reguilon de partir en prêt pour s’aguerrir.