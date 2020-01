OL : Le parti de Marine Le Pen pique le logo de Lyon

Dans : OL.

En décembre dernier, le Rassemblement national lançait sa campagne municipale à Lyon. Et l’identité visuelle de la candidate du parti de Marine Le Pen rappelait quelque chose aux supporters de l'OL.

Son slogan « Pour l’amour de Lyon » était effectivement illustré avec un lion similaire à celui présent dans le logo de l’Olympique Lyonnais. Et pour couronner le tout, ce lion était placé dans le « O » du mot « Lyon », ce qui reproduisait à l’identique le logo du club rhodanien. Interrogé par le média Tribune de Lyon, l’actuel 7e de Ligue 1 confirmé que l’équipe d’Agnès Marion, la candidate en question, avait été contactée par courrier et par téléphone afin de remédier à ce souci.

« Nous lui avons demander de ne plus utiliser nos signes distinctifs. Celui que nous utilisons a été modifié et stylisé. De plus, le lion dans un cercle a été déposé » indique-t-on du côté du service juridique de l’Olympique Lyonnais, confirmant que le Rassemblement National de Marine Le Pen avait bel et bien pioché dans l’identité visuelle du club de la capitale des Gaules. Dans un souci de neutralité, l’OL a indiqué qu’il aurait agi de la même manière avec n’importe quel partie afin d’éviter « toute récupération politique, quelle qu’elle soit ». Voilà une polémique promptement réglée par l’OL, le service juridique du RN ayant fait disparaître ce logo.