OL ‍: Le naming du Groupama Stadium prolongé jusqu’en 2030

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Ce dimanche soir, en marge de l’Olympico entre l’OL et l’OM, le club rhodanien a profité du premier grand rendez-vous de la saison de L1 pour officialiser la prolongation de son contrat de naming avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Nommé comme cela depuis 2017, l’ancien Stade des Lumières, construit pour l’Euro 2016 en France, va donc continuer de s'appeler le Groupama Stadium, jusqu’en 2030 au moins. Cette prolongation de cinq ans est assortie d’un « contrat qui est bon pour nos deux entités », d’après les dires de Michele Kang.

Le Groupama Stadium prolongé pour cinq ans

Si le montant de ce naming est inconnu, il ravit l’entreprise française. « Nous sommes ravis. C’est une longue histoire entre Groupama et l’OL. Cette prolongation est importante, elle nous mènera à treize ans d’un naming aux retombées importantes. Nous avons travaillé en confiance avec Michele Kang, ce qui a entraîné une réflexion sur le football féminin », a commenté, sur Le Progrès, Francis Thomine, le directeur général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Présent à cette nouvelle signature de naming, Jean-Michel Aulas a noté l'importance de la date de 2030. « C’est la poursuite d’une collaboration harmonieuse. Et ce contrat court jusqu’en 2030, une date qui est celle des JO en France et pour lesquels on aimerait qu’une partie des cérémonies se déroule ici. Michele Kang a sauvé l’OL et toute la ville de Lyon lui en est reconnaissante », a conclu l’ancien président lyonnais, qui semble ravi de voir que son « formidable outil » continue de bien fonctionner, notamment lors des grands matchs comme ce dimanche soir entre Lyon et Marseille.