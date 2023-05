OL : Le recrutement gelé, c'est le premier effet Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Désormais PDG de l'Olympique Lyonnais, John Textor a poussé Jean-Michel Aulas hors de l'OL, mais pour l'instant, il a maintenu en place les responsables du secteur sportif. Mais cette situation a des effets secondaires négatifs.

La révolution lyonnaise est en marche, mais la première tête à tomber a été celle du Roi Aulas, qui moyennant 10 millions d’euros, une voiture et une loge au Groupama Stadium, a pris la porte. Ce séisme n’a pour l’instant pas eu de répliques, et les supporters, qui attendaient le départ de Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot, sont toujours dans l’attente d’autres choix forts de John Textor. Cependant, l’homme d’affaires américain a promis de rapidement nommer un responsable, Textor n’ayant pas l’intention de s’installer à Lyon, même si visiblement, il adore la vie dans la capitale des Gaules. En attendant la désignation de ce patron de l’Olympique Lyonnais, il faut continuer à gérer les affaires courantes, mais sans réellement pouvoir faire des choix rapides et concrets. Et cela commence à se sentir, notamment sur les dossiers sportifs les plus chauds. Vincent Duluc raconte comment l’OL est impacté par la situation actuelle.

L'OL est à l'arrêt et c'est grave

OL : Aulas parti, Juninho peut revenir pour Textor https://t.co/JqhRzFgb1T — Foot01.com (@Foot01_com) May 12, 2023

Grand connaisseur de l’Olympique Lyonnais, un club qu’il suit depuis des décennies, le journaliste de L’Equipe affirme qu’en matière de recrutement, l’absence d’un décideur final est un souci à prendre au sérieux. « L'annonce du grand chambardement a un impact sur tous les étages du club, dont une partie du fonctionnement est freiné, dans un décor incertain : quelques dossiers de recrutement très urgents, au centre de formation, sont gelés, et des joueurs pourraient échapper à l’OL », prévient Vincent Duluc. Pour l'instant, c'est Vincent Ponsot qui s'occuper de faire tourner la machine au quotidien, sans réellement savoir ce qu'il adviendra de son cas. L'idée de voir l'actuel directeur du football de l'Olympique Lyonnais s'impliquer dans l'équipe féminine n'étant plus d'actualité.