OL ‍: Le menteur démasqué par l'inspecteur Larqué

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais est en danger sur le plan financier. Le prochain été s'annonce dramatique dans le Rhône. Jean-Michel Aulas et John Textor se déchirent concernant le responsable de la situation. Jean-Michel Larqué désigne l'Américain sans hésiter.

L'OL a perdu plus qu'un match contre Lens dimanche dernier. Les Gones ont dit adieu à la Ligue des champions et peut-être à la Ligue 1. Le club rhodanien devait absolument rejoindre la C1 et son ticket d'entrée très lucratif. Criblé de dettes, Lyon risque une relégation administrative à l'issue de la saison. Le résultat de plusieurs années de mauvaise gestion. Si John Textor est pointé du doigt, l'Américain s'est défaussé de toute responsabilité. Il estime avoir récupéré l'OL dans un état financier précaire et avoir tout fait pour sauver la situation. Des mots qui visent son prédécesseur Jean-Michel Aulas et qui ont suscité une réaction de l'ancien patron du club lyonnais.

Textor ne tient pas ses promesses

La guerre médiatique est lancée entre les deux hommes pour déterminer lequel des deux a réellement mis l'Olympique Lyonnais au bord du précipice. Sur l'antenne de RMC, Jean-Michel Larqué a très vite arbitré ce match. L'ancien joueur de l'AS Saint-Etienne a visé John Textor sans hésiter. Selon lui, l'Américain est un mauvais payeur qui ne tient pas ses promesses et dont le plan est en train d'échouer. La récente sanction de l'UEFA (une pénalité de 10 millions d'euros) envers l'OL et la réconciliation surprise entre Textor et Nasser Al-Khelaifi sont des preuves accablantes.

John Textor accusé de ne plus être crédible sur les finances de l'OL



🗣️ Captain Larqué : "Je ne vois pas où est l'espoir pour les Lyonnais. Le bateau coule et Textor est obligé de s'agenouiller devant NAK pour lui demander une bouée." #RMCLive pic.twitter.com/7vd1IVs51E — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 9, 2025

« Je ne lui confierais pas mon porte-feuille. Il est cerné de toute part. Le bateau coule. Moi je me contenterais d’une chose. Un organisme a les bons chiffres actuellement, c’est l’UEFA. L’UEFA est en négociations pour sanctionner l’Olympique Lyonnais de 10 millions d’euros car l’OL ne respecte pas ses engagements. La quadrature du cercle, elle est très simple. Il n’y a pas de Ligue des champions donc pas de rentrées d’argent. […] Je ne vois pas où est l’espoir pour les supporters lyonnais. Crystal Palace vendu ? C’est pas passé. L’entrée en bourse ? Rien d’acté. […] Textor est cuit, il l’est tellement qu’il a été obligé de faire amende honorable et de venir s’agenouiller devant Nasser Al-Khelaifi. « Nasser, Nasser, envoie-moi une bouée, je suis en train de me noyer » », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. Les prochaines semaines risquent d'être terribles pour les amoureux de l'OL.