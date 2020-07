OL : Le Lyon Champions Projet, c'est pour 2023-2024 !

Dans : OL.

Pendant que l'OL est en stage, Tony Parker parle de l'avenir. Et pour celui qui est annoncé comme le successeur de JM Aulas les fans doivent avoir un peu de patience.

Cela fait douze ans que l’Olympique Lyonnais court derrière un titre de champion de France, et si l’on en croit Tony Parker il est inutile de vendre du rêve à brève échéance. Présente comme le probable remplaçant de Jean-Michel Aulas à la tête de l’OL, la star du basket français est consciente que pour réussir à revenir tout en haut de la hiérarchie le club rhodanien a besoin de temps et d’argent. Et sur RMC, Tony Parker a rappelé que le business plan de Lyon allait permettre de concilier les deux, puisqu’une fois que les plus gros investissements seront en partie digérés, alors l’Olympique Lyonnais disposera de moyens financiers plus conséquents.

Tony Parker a un calendrier en tête pour Lyon

En gros, TP demande quelques années aux supporters de l’OL avant de parler d’une couronne nationale. « Les Lyonnais ont gagné beaucoup de titres dans les années 2000. Ça fait longtemps qu’il n’y a plus eu de titre de champion de France. La Ligue des champions reste un objectif toujours très important pour l'OL. C'est essayer de ramener le titre de champion de France et continuer à faire grandir le club. Avec le nouveau stade, une fois que tous les remboursements auront été faits, on aura plus de moyens à mettre dans le sportif. Il faut continuer à être patient, beaucoup de choses ont été mises en place. Dans les trois-quatre ans on pourra essayer de construire une équipe encore plus compétitive », a expliqué Tony Parker, qui ramène tout le monde à la réalité de ce qu’est devenu le football. En attendant, l’Olympique Lyonnais ne laissera pas filer la possibilité de gagner la Coupe de la Ligue ou pourquoi pas encore plus dingue, la Ligue des champions.