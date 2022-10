OL : Le Lacazette time va terroriser la Ligue 1

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Alexandre Lacazette a offert la victoire à l'OL sur la pelouse de Montpellier à la 90e minute samedi soir. Un scénario fou pour les Lyonnais mais finalement assez habituel avec leur attaquant emblématique.

Si le retour de Corentin Tolisso à l'OL n'a pas l'effet escompté en raison de l'état physique du milieu, celui d'Alexandre Lacazette est déjà une réussite. En difficulté lors de ses derniers mois à Arsenal, il n'a pas tardé à retrouver son rythme de croisière en Ligue 1. Redevenu capitaine de l'OL, Lacazette a marqué dès son premier match et en est à sept réalisations en douze matchs de championnat. Soit seulement trois de moins que le meilleur buteur, Kylian Mbappé. Le dernier à Montpellier a fait du bien à son club. Une frappe puissante à la 90e minute pour offrir un succès certain à ses partenaires et à son entraîneur Laurent Blanc.

Lacazette, roi du money time en L1

Un but providentiel, dans la lignée de ce que peut attendre l'OL de son joueur et capitaine. Alexandre Lacazette est revenu pour aider l'OL à gagner ce genre de matchs. Et finalement, quoi de mieux que le Guadeloupéen pour accomplir cela. Le but de la Mosson s'inscrit dans la lignée d'autres moments de ce genre comme le révèle le statisticien Opta.

12 - Alexandre Lacazette a inscrit 12 buts à partir de la 90e minute en Ligue 1, plus haut total pour un même joueur au 21e siècle. MoneyTime. #MHSCOL pic.twitter.com/cIv3kGRQDf — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2022

Alexandre Lacazette est ainsi le roi des buts tardifs en Ligue 1. Il en a déjà inscrit douze dans sa carrière à partir de la 90e minute. Un chiffre impressionnant renforcé par le fait qu'il est le leader dans le domaine en France depuis le début du XXIème siècle comme le précise Opta. De quoi en faire un atout précieux pour un OL souvent catalogué comme une équipe manquant de mental ces dernières années. Après le Fergie Time en Premier League, la Ligue 1 va peut-être devoir s'habituer au Lacazette ou Laca Time très prochainement.