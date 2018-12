OL : Le joueur le plus décisif à Lyon, c'est bien lui !

Dans : OL, Ligue 1.

Vice-capitaine de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, Anthony Lopes ne porte plus le brassard lorsque Nabil Fekir est absent depuis mi-août. En effet, c’est désormais Marcelo qui est le patron de l’équipe rhodanienne quand l’international français manque à l’appel. Néanmoins, le gardien de l’OL est toujours le joueur le plus influent de l’équipe, comme le rappelle Le Progrès dans son édition du jour. Toujours aussi précieux, l’homme aux 271 matchs sous le maillot des Gones confirme au fil des semaines qu’il est le n°1 au classement des Lyonnais les plus décisifs.

« Il n’est pas le capitaine qu’il avait espéré incarner il y a un an et demi, mais il est écouté et respecté. Spectaculaire, brillant sur sa ligne, bondissant dans ses sorties au point d’avoir entretenu longtemps une image de gardien « kamikaze », il compense une taille relativement modeste pour son poste (1,84 m) par une vraie présence et un courage remarquable (…) Leader du classement des Ballons du Progrès à la moyenne, il devance les deux néo-internationaux Tanguy Ndombele et Ferland Mendy, propulsés très haut cette saison. Une recrue de l’été, Jason Denayer, s’installe au pied du podium juste devant Houssem Aouar, qui après un début de saison difficile, a fait valoir son grand talent » peut-on lire dans le journal régional. Un bilan de l’année civile qui fera sans doute l’unanimité, tant Anthony Lopes est apprécié à l’Olympique Lyonnais. Pour son rôle de leader évidemment. Mais surtout pour ses arrêts cruciaux, semaines après semaines.