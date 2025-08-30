OL ‍: Le groupe pour l'Olympico sans Mikautadze (off)

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais a dévoilé la liste des 20 joueurs retenus pour défier Marseille dimanche soir. Au grand dam des supporters rhodaniens, le principal absent s'appelle Georges Mikautadze. Titulaire lors des deux premiers matchs de Ligue 1, le Géorgien est en instance de départ et va rejoindre Villarreal dans les prochaines heures. Le jeune Enzo Molebe le remplace poste pour poste.