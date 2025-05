OL ‍: Le Groupama Stadium vendu pour sauver Lyon ‍?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La situation économique de l’OL inquiète et pour s’en sortir, le club rhodanien pourrait envisager une vente du Groupama Stadium. Un scénario qui n’est toutefois pas à l’ordre du jour… pour le moment.

Battu par Lens le week-end dernier en Ligue 1 (1-2), l’Olympique Lyonnais a quasiment dit adieu à une qualification directe en Ligue des Champions. Un échec aux conséquences terribles pour le club détenu par John Textor puisque c’est un chèque de plus de 50 millions d’euros qui passe sous le nez de l’OL, relégué à titre conservatoire en Ligue 2 par la DNCG et qui va devoir renflouer ses caisses de manière exponentielle pour éviter la catastrophe. Plusieurs scénarios sont possibles : celui d’une reprise en main du club par le fonds prêteur Ares, la vente de nombreux joueurs ou encore de certains actifs. Le Groupama Stadium, par exemple. Cette hypothèse a été évoquée sur le plateau de ‘Tant qu’il y aura des Gones’ sur Olympique et Lyonnais. Mais pour Vincent Chaudel, invité pour s’exprimer sur le sujet, une vente du stade détenu par l’OL n’est pas à l’ordre du jour pour l’instant.

« Je veux croire à une issue positive pour le club, je me questionne plus pour la question de John Textor lui-même. La vente du stade, je ne pense pas que cela puisse être une solution. La vente du stade pourrait renflouer les caisses du club, mais qui achèterait un stade pour lequel on a pas une garantie en haut de l’affiche ? Prenons le cas du stade au Mans, le club est tombé, on fait quoi avec le stade ? En cas de départs au mercato, l’OL va s’affaiblir dans sa capacité à se qualifier de nouveau à une coupe d’Europe et surtout, l’effectif est évalué à 250 millions d’euros. L’OL ne peut pas vendre la moitié de son effectif donc il y a une limite à cette méthode. D’une manière ou d’une autre, il faudra apporter de l’argent dans le club » a lancé l’économiste du sport, qui ne croit pas vraiment à une vente du Groupama Stadium à court terme. John Textor va donc devoir trouver d’autres solutions pour sauver les meubles avant le prochain passage devant la DNCG.