OL ‍: Le Groupama Stadium parti pour disparaitre

Par Hadrien Rivayrand

L'OL pourrait évoluer en Ligue 2 la saison prochaine, ce qui serait bien évidemment une catastrophe pour l'institution rhodanienne. Les Gones pourraient notamment être lâchés par certains sponsors.

La DNCG ne fera aucun cadeau à l'OL et veut que le club ait le budget nécessaire pour évoluer en Ligue 1. Ce n'est manifestement pas le cas et l'instance a décidé récemment de rétrograder les Gones en Ligue 2. ll reste encore un espoir avec l'appel qui a été fait par l'Olympique Lyonnais. Mais la récente annonce de la chute des Lyonnais à l'échelon inférieur a déjà fait paniquer certains sponsors. C'est le cas de Groupama, qui pourrait bien décider de lâcher les Rhodaniens concernant le naming de leur stade.

Groupama ne peut pas continuer comme ça avec l'OL

En effet, selon les informations de Lyon Foot, la marque est plus qu'inquiète de la récente annonce de descente administrative de l'OL. Pour rappel, le contrat de 6,90 millions d'euros par an entre Groupama et les Gones arrive à expiration le 31 juillet prochain. Les négociations étaient « suspendues au verdict de la DNCG tombé la semaine dernière ». Si la relégation de l'Olympique Lyonnais se confirmait, alors la société d'assurance mutuelle française ne verrait pas d'un bon oeil la perspective de continuer à sponsoriser le club français. Ce serait un énorme manque à gagner pour un OL déjà fragilisé. Il se pourrait même que le contrat soit revu à la baisse ou ne soit pas reconduit même si Lyon reste en Ligue 1. La situation économique des Gones restera loin d'être en adéquation avec leurs ambitions. Reste à savoir qui pourrait prendre la suite de Groupama pour s'afficher sur le Parc OL, qui pourrait récupérer ce nom pendant quelques mois.