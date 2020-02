OL : Le gros chèque déchiré par Aulas pour Dembélé !

Dans : OL.

Très courtisé au cœur du mercato hivernal, le meilleur buteur lyonnais Moussa Dembélé a été retenu par Jean-Michel Aulas.

Pourtant, les offres anglaises étaient bien réelles pour Moussa Dembélé selon le président de l’Olympique Lyonnais. « Moussa ne partira pas car d’une part il souhaite rester et gagner quelque chose avec Lyon, car ça serait la meilleure manière d’avoir une progression par rapport au passé. C’est vrai qu’il y a eu des offres pour lui comme pour d’autres joueurs » indiquait le patron de l’OL durant le mercato hivernal. En Angleterre, c’est Manchester United et Chelsea qui courtisent avec assiduité l’ancien buteur du Celtic Glasgow. Et alors que l’intérêt des Red Devils à l’égard de Moussa Dembélé est plus présent que jamais dans l’optique du mercato estival, The Sun dévoile l’offre exacte refusée par l’OL au mois de janvier.

A en croire les informations obtenues par le média britannique, la plus grosse offre refusée par l’Olympique Lyonnais pour Moussa Dembélé au mois de janvier s’élève à 40 millions de livres, soit un peu plus de 47 ME. Une offre considérable pour un joueur recruté seulement 22 ME en provenance du Celtic Glasgow le 31 août 2018, et qui n'a pas encore brillé en Ligue des Champions. Toutefois, Jean-Michel Aulas estime, sans doute à raison, qu’il a toutes les chances de vendre Moussa Dembélé encore plus cher cet été. De nouveau buteur face à Metz vendredi en Ligue 1, celui qui totalise 19 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison est l’une des cibles privilégiées des gros clubs anglais à la recherche d’un buteur. L’Olympique Lyonnais peut donc logiquement espérer une grosse vente même si dans le football, rien n’est acquis par avance. Une méforme ou une blessure pourrait notamment briser d’un seul coup la cote d’un joueur qui a cependant toutes les caractéristiques pour faire craquer les cadors anglais au mercato…