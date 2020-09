OL : Aulas et Memphis Depay, la décla choc !

Dans : OL.

Réagissant aux rumeurs qui annoncent le départ de Memphis Depay, et la vente de plusieurs joueurs pour aider les finances de l'OL, Jean-Michel Aulas a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Jean-Michel Aulas ne perd pas une miette de ce qu’il se dit sur le mercato de l’Olympique Lyonnais, lequel est actuellement rythmé par les bruits de départ de Memphis Depay ou de Jeff Reine-Adélaïde. Fidèle lecteur de Foot01, L’Equipe ou bien RMC, le président de l’OL estime que c’est bien mal le connaître que de croire que Lyon sera passif lors de ce marché des transferts, et que l’effectif de Rudi Garcia sera un self-service pour les clubs européens en quête de renforts à pas cher. Via Twitter, Jean-Michel Aulas a donc contre-attaqué afin de rassurer des supporters lyonnais de plus en plus troublés par la politique de l’Olympique Lyonnais en matière de recrutement.

Pour le patron de l’OL, pas de panique, tout est sous contrôle et rira bien qui rira le dernier. « L’OL a les moyens d’imposer sa stratégie et veut faire une très belle année », « Vous voyez nos joueurs partir sans que nous imposions nos prix? C'est un pari que allez perdre !Pourquoi penser que nous avons besoin de liquidités ? C mal nous connaître », « Si Memphis pouvait partir en Août, il devrait rester avec nous pour 20/21! Contrairement à ce que j’ai lu il n’y a pas eu d’échange avec le Barça ,je ne pense pas que cela soit l’intérêt de l’OL de laisser partir son capitaine après cette année tronquée par la LFP », a notamment fait savoir Jean-Michel Aulas, qui en passant glisse aussi un beau tacle à la Ligue de Football Professionnel coupable, selon lui, d'avoir stoppé la saison trop tôt. Mais ça, ce n'est pas nouveau.