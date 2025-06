OL ‍: Le grand ami de Neymar vient sauver Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Eagle Football Group a terriblement besoin de cash et John Textor s’active pour vendre ses parts de Crystal Palace, qui suscite l’intérêt d’une star de NBA.

Le passage de l’Olympique Lyonnais devant la DNCG est prévu le 24 juin prochain et d’ici là, John Textor espère avoir vendu ses parts de Crystal Palace. Eagle Football Group est dans une situation financière complexe et compte sur cette grosse rentrée d’argent pour montrer au gendarme financier du football français des comptes en amélioration. A en croire les informations livrées par The Athletic, une star de NBA pourrait rendre un très grand service à John Textor. En effet, le média affirme que la star du basket Jimmy Butler, grand ami de Neymar, pourrait faire une offre de plus de 200 millions de dollars pour s’offrir les 43% de Crystal Palace actuellement détenus par John Textor.

Thiago Almada reste à l'OL, le show Textor n'est pas fini https://t.co/GY5b9Wvhiy — Foot01.com (@Foot01_com) June 12, 2025

Le média explique que la star des Golden State Warriors est actuellement en négociations avancées avec le patron d’Eagle pour acquérir ses parts de Crystal Palace, une excellente nouvelle pour l’homme d’affaires américain et par ricochets pour l’Olympique Lyonnais. Le média spécialisé explique par ailleurs que d’autres consortiums ont approché John Textor ces dernières semaines. Woody Johnson, propriétaire des New York Jets en football américain, a notamment essayé de lui acheter ses parts de Crystal Palace mais les positions de Johnson et de Textor étaient finalement trop éloignées pour trouver un accord.

Les parts de Textor à Palace rachetés par Jimmy Butler ?

L’offre de Jimmy Butler pourrait en revanche faire mouche et l’idée est maintenant d’aller vite. Afin de rassurer la DNCG pour l’OL mais aussi pour que Crystal Palace puisse disputer l’Europa League, les Eagles étant menacés d’interdiction par l’UEFA car John Textor est aux commandes d’un autre club qualifié, à savoir Lyon. La décision de l’instance européenne concernant Crystal Palace est attendu à la fin du mois. D’ici là, le boss d’Eagle espère avoir conclu un accord avec Jimmy Butler pour la vente de ses parts du club britannique, dont il souhaite se désengager depuis plusieurs mois.