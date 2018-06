OL : Le génie de JM Aulas va rapporter 5ME à Lyon au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, OGCN.

Jean-Pierre Rivère l’a confirmé sur RMC lundi soir, trois joueurs de l’OGC Nice ont un « bon de sortie » cet été au mercato : Mario Balotelli, Jean-Michaël Seri et Alassane Pléa. Du côté de l'Olympique Lyonnais, c’est certainement le transfert de ce dernier qui va faire réagir. Et pour cause, L’Equipe rappelle que Jean-Michel Aulas a inséré une clause dans le contrat du joueur qui pourrait rapporter gros au récent 3e de Ligue 1.

Effectivement, le quotidien national explique que 20% du montant du transfert d’Alassane Pléa sera reversé à l’Olympique Lyonnais. Et comme la direction de l’OGC Nice attend au minimum 25ME pour lâcher l’homme aux 16 buts en Ligue 1 cette saison, c’est un petit pactole d’environ 5ME que devrait toucher l’Olympique Lyonnais au mercato. Pour rappel, l’AS Monaco et le Borussia Dortmund notamment se disputent l’attaquant de l’OGC Nice. Du côté de l’OL, qui souhaite se renforcer en défense centrale et au milieu de terrain, on espère forcément que les enchères monteront afin de récupérer le plus gros chèque possible dans cette opération…