OL ‍: Le feuilleton Mikautadze devient fou

Par Corentin Facy

Georges Mikautadze sera-t-il le grand sacrifié de la fin du mercato à l’OL ? En tout cas, les intérêts se multiplient pour le buteur géorgien, ciblé par Villarreal mais également par un club de Premier League.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais retiennent leur souffle et attendent avec énormément d’impatience la fin du mercato. Le début de saison de leur équipe a été parfait en Ligue 1 avec deux victoires en deux matchs, en grande partie grâce à Malick Fofana et à Georges Mikautadze, atouts offensifs principaux de l’équipe de Paulo Fonseca. Or, l’avenir de l’international belge et de l’ancien Messin est encore incertain. Fofana a fait savoir qu’il voulait rester à tout prix, ce qui pourrait directement impacter l’avenir de Mikautadze car l’OL doit encore vendre pour être dans les clous financièrement.

La Premier League débarque sur Mikautadze

Comme indiqué par ailleurs, Georges Mikautadze fait l’objet d’une grosse offensive de Villarreal, prêt à poser 30 millions d’euros sur la table pour s’attacher les services du numéro 69 de l’OL. Mais selon les informations de Foot Mercato, un autre club est bien décidé à tenter sa chance d’ici la fin du mois d’août. Le média spécialisé nous apprend que Brentford est également très chaud sur le dossier Georges Mikautadze. Le club de Premier League a des moyens financiers importants et peut à tout moment dégainer une offre susceptible de faire craquer l’OL pour un potentiel départ de l’avant-centre de 24 ans.

Mikautadze à Villarreal, l'OL attend une offre énorme https://t.co/dGNha5QQJD — Foot01.com (@Foot01_com) August 27, 2025

Pour l’heure, la formation anglaise n’a pas encore formulé d’offre officielle aux dirigeants lyonnais, mais cela pourrait arriver dans les jours à venir. Reste à voir comment se comportera l’état-major de l’Olympique Lyonnais en cas d’offre répondant aux attentes du club rhodanien pour Georges Mikautadze, et comment l’affaire sera gérée si le joueur maintient son envie de rester dans son club formateur. Une chose est en tout cas certaine, les dossiers Mikautadze et Fofana risquent de maintenir tout le monde en haleine jusqu’à la clôture du mercato. Les supporters de leur côté, continuent de croiser tout ce qu’ils peuvent pour que leurs deux attaquants restent un an de plus chez les Gones.