OL ‍: Le dossier Malick Fofana s'emballe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La fin du mercato approche et pour l’instant, Malick Fofana est toujours un joueur de l’OL. Un soulagement pour les supporters, qui ont toutefois les yeux rivés vers Liverpool, prêt à dégainer une offre monstrueuse.

Passeur décisif contre Lens lors de la première journée de Ligue 1, Malick Fofana a encore brillé ce samedi avec l’Olympique Lyonnais. Auteur d’un but génial face au FC Metz, l’international belge s’impose comme l’un des tout meilleurs joueurs en Europe à son poste. Il n’est donc pas surprenant de le voir associé à de très grands clubs en cette fin de mercato. Arsenal, le Bayern Munich ou encore le PSG surveillent avec attention les performances de l’ancien prodige de La Gantoise. Mais la piste la plus chaude dans cette dernière ligne droite du mercato est celle menant à Liverpool.

OL : Fofana s'en va, Lyon a déjà trouvé son remplaçant https://t.co/LnvdLGHLxY — Foot01.com (@Foot01_com) August 25, 2025

Une tendance confirmée en ce début de semaine par le Daily Express, qui révèle que les Reds pourraient encore frapper trois fois d'ici à la fin du mois d’août. Les pistes Alexander Isak et Marc Guehi sont toujours d’actualité pour Arne Slot… qui n’oublie pas l’ailier gauche de l’OL. Au contraire, l’entraîneur néerlandais de Liverpool commence à s’impatienter, lui qui réclame à ses dirigeants un joueur pour animer le couloir gauche de son attaque depuis plusieurs semaines. A ce poste, Arne Slot ne compte qu’un seul spécialiste en la personne de Cody Gakpo et cela ne lui convient pas du tout.

Arne Slot exige un renfort à gauche

Sous pression après avoir remporté la Premier League l’an passé, Liverpool ne veut surtout pas se manquer sur cette fin de mercato afin d’avoir l’équipe la plus compétitive possible. C’est ainsi que selon le média britannique, Arne Slot pourrait exiger auprès de ses dirigeants la signature de Malick Fofana pour lui offrir une solution de plus sur le flanc gauche de son attaque. Une offre colossale pourrait ainsi être transmise à l’OL, qui « cherche activement à le vendre » selon le tabloïd anglais.

Reste à savoir quelle somme Liverpool est prêt à mettre sur la table et à partir de quel prix Lyon acceptera de se séparer de son prodige. Les supporters lyonnais croisent eux les doigts pour conserver un an de plus un joueur qu’il sera assurément impossible de remplacer par un ailier de niveau équivalent.