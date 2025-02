OL ‍: Le dossier Cherki va faire des gros dégâts

Dans : OL.

Dortmund a fait l'offre nécessaire pour recruter Rayan Cherki, et le joueur se voyait déjà en Allemagne. John Textor a tout refusé dans ce dossier complexe.

Nous sommes le 4 février, et Rayan Cherki est toujours un joueur de l’Olympique Lyonnais. Ce sera donc le cas jusqu’à la fin de la saison, puisque le mercato s’est terminé ce lundi soir en France, et qu’aucune recrue supplémentaire n’a été enregistrée, malgré la rumeur autour d’une possible signature d’Eli Kroupi Jr. Mais le dernier suspense en cours entre Rhône et Saône, aura été l’avenir de Rayan Cherki, ardemment courtisé par le Borussia Dortmund. Après avoir loupé le coche l’été dernier, le club allemand a insisté au point de faire la fameuse offre de 22,5 millions pour le faire signer sur le gong.

Cela n’a pas suffi, et comme John Textor l’avait rappelé dès le week-end, toutes les approches en provenance de la Ruhr ou d’ailleurs ont été repoussées. Plutôt à son avantage lors des derniers matchs, Rayan Cherki a-t-il fait la demande officielle à son club de le libérer et donc de le vendre au Borussia ? Bien sûr que non pour Daniel Riolo, qui a tenu à faire savoir que, selon ses informations, le meneur de jeu avait souhaité terminer la saison à l’OL de la meilleure des façons avant d’envisager un départ. « Fonseca, en arrivant, a dit qu'il voulait le garder, qu'il en avait besoin. Et surtout, Cherki ne voulait pas partir, il n'est pas contre l'idée de quitter l'OL mais pas maintenant, c'est un amoureux du club », a assuré le consultant de RMC.

Cherki pensait quitter l'OL

De quoi faire réagir Hugo Guillemet, journaliste de L’Equipe spécialisé sur l’OL, et qui a été interpellé sur les réseaux sociaux sur cette information, à l’opposée de celle qu’il détenait. Selon Hugo Guillemet, Rayan Cherki a bien demandé à quitter Lyon, et a même fait un courrier officiel rédigé par ses avocats pour demander à John Textor de le laisser partir. Malgré la proposition à 22,5 ME de la part de Dortmund, l’OL a retenu Cherki, argumentant sur le fait qu’il ne pouvait pas le laisser partir sans pouvoir recruter son remplaçant, ce dont il était empêché par la DNCG.

S’il y a eu un pacte entre Textor et Cherki pour le laisser partir en cas d’offre à 22,5 ME, celui-ci a été en tout cas été brisé. Nul doute que le meneur de jeu sera décidé à prendre son envol l’été prochain, mais d’ici là, il reste à savoir comment le joueur franco-algérien va digérer cet épisode et se concentrer à nouveau sur son jeu à Lyon, alors qu’il se voyait déjà partir et pensait avoir le feu vert de ses dirigeants.