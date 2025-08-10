OL ‍: Le dossier Bouchouari définitivement refermé

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'OL a surpris beaucoup de monde en se positionnant sur le milieu stéphanois Benjamin Bouchouari. Une piste intéressante pour les Gones mais un transfert très difficile à conclure. La concurrence fournie pour le Marocain donne peu d'espoir aux Lyonnais.

Grégory Coupet, Bafétimbi Gomis, Frédéric Piquionne, les joueurs passant de l'AS Saint-Etienne à l'Olympique Lyonnais sont rares depuis 30 ans. Benjamin Bouchouari aurait pu être le prochain cet été. Le jeune milieu stéphanois a réalisé une première saison de Ligue 1 très honorable avec les Verts malgré la relégation du club. De quoi donner envie aux Gones de le récupérer pour densifier leur entrejeu et pour apporter du sang neuf à Paulo Fonseca. L'OL a contacté l'entourage du joueur de 23 ans pour conclure un transfert. Une option largement possible au départ mais de plus en plus compromise maintenant.

Le PAOK fonce sur Bouchouari

Tout d'abord, les Lyonnais n'ont pas fait d'offre concrète aux Stéphanois. Ensuite, la concurrence européenne est nettement plus avancée qu'eux dans ce dossier. Les Turcs de Trabzonspor se sont rapidement manifestés et c'est désormais le PAOK Salonique qui tente de recruter Benjamin Bouchouari selon le site Transferfeed. Le club grec apprécie le prix réduit du belgo-marocain : 5 millions d'euros seulement.

🔥 Ο ΠΑΟΚ στο κυνήγι του Μπεντζαμίν Μπουσουαρί!

Ο 23χρονος Μαροκινός (με βελγικό διαβατήριο) αγωνίζεται στη Σεντ-Ετιέν και μετρά 96 εμφανίσεις στη Γαλλία.

🚨 Ενδιαφέρον από Τραμπζονσπόρ & Χιρόνα.

🦅 Στόχος να ενισχυθεί η μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ#PAOK #Transfer #PAOKFC #Bouchouari pic.twitter.com/4JIW7fxHZ3 — Τάσος Αγραπίδης (@TasosYnwa) August 9, 2025

Le PAOK espère ainsi renforcer son milieu, déjà constitué de l'ancien lillois Soualiho Meité et de l'ancien taulier de l'Olympiakos Mohamed Mady Camara, pour jouer le titre national en Grèce et briller en Coupe d'Europe avec la Ligue Europa à disputer. L'engouement des Grecs pour Bouchouari est un argument de plus pour oublier définitivement le joueur à l'Olympique Lyonnais, dirigeants comme supporters.