OL : Le coup tactique de Garcia face au Bayern dévoilé

Dans : OL.

Sortir la Juventus puis Manchester City, l’Olympique Lyonnais a fait fort en ce mois d’août.

Voilà désormais l’OL en demi-finale de la Ligue des Champions, avec la perspective d’affronter le Bayern Munich ce mercredi pour une place en finale. Bien sûr, après son carton surréaliste 8-2 face au FC Barcelone, le club bavarois est le grand favori. Mais si Rudi Garcia a su prendre le meilleur sur Maurizio Sarri et Pep Guardiola, rien ne l’empêche de faire déjouer la machine allemande. Pour cela, l’entraineur lyonnais ne changera pas son 3-5-2, qui se rapproche surtout d’un 5-3-2, et qui a prouvé sa solidité face aux ténors européens. Ce schéma a pu surprendre la Juventus à deux reprises, et a totalement fait déjouer un Manchester City qui a perdu la bataille de la transition. A cette occasion, Karl Toko-Ekambi avait su prouver sa valeur en permettant un jeu en profondeur plus direct qu’avec Moussa Dembélé.

Mais ce mercredi, la donne devrait encore changer puisque selon L'Equipe c’est l’attaquant français qui est pressenti pour être titulaire au détriment du Camerounais. Son entrée en jeu face à City avec un doublé à la clé l’a remis en confiance, et permettra à l’OL de brouiller un peu les cartes aux yeux du Bayern Munich. Un choix qui aura ses adeptes et ses contradicteurs, car l’ancien du Celtic Glasgow a aussi prouvé sa grande utilité lors de ses entrées en jeu, quand les défenses sont plus fatigués et qu’il peut faire de grosses différences par sa puissance. Quoi qu’il en soit, c’est avec beaucoup de certitudes sur le plan tactique que Rudi Garcia prépare cette demi-finale européenne avec minutie, puisqu’il a décidé de faire travailler les tirs au but sur une séance complète, au cas la place en finale se jouerait là-dessus.