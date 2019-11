OL : Le constat effrayant de Juninho sur Lyon

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais jouera une finale en décembre contre Leipzig afin d'obtenir un ticket pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Mais pour Juninho, cela ne cache pas la misère des joueurs de l'OL.

Jean-Michel Aulas ayant laissé les clés de l’Olympique Lyonnais à Juninho, au moins sur le plan sportif, c’est ce dernier qui en Russie a dû venir s’expliquer sur la défaite de l’OL face au Zénith Saint-Pétersbourg. Et c’est une habitude, le directeur sportif brésilien de Lyon ne mâche pas ses mots lorsqu’il estime que les joueurs rhodaniens n’ont pas été à la hauteur du maillot qu’ils portent. Sans langue de bois, Juninho a donc vidé son sac et les oreilles ont probablement sifflé très fort dans le vestiaire de l’Olympique Lyonnais. Car pour Juninho, c’est une évidence l’équipe dont dispose Rudi Garcia n’est pas du tout à la hauteur.

Et pour Juninho, il est inutile de tourner autour du pot. « Il n'y a pas d'excuses. Les joueurs n'étaient pas là (...) Depuis le début de saison, on voit toujours trois, quatre ou cinq joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Les onze ne jouent jamais bien en même temps (…) Il faut avoir de la fierté, de l'orgueil. C'est la Ligue des champions, on fait tellement d'effort pour la jouer qu'on ne peut pas se contenter d'être aussi moyen. Et je ne pense pas que la défaite était à cause des choix de Rudi. On a une équipe jeune. Depuis que je suis revenu au club, je trouve qu'elle manque de caractère, de faim collective », fait remarquer le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, qui va cependant devoir trouver rapidement des solutions, le mercato hivernal ne permettant pas à l’OL de changer la moitié de son effectif.