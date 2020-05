OL : Le communiqué qui met la pression sur la LFP

Dans : OL.

L’Olympique Lyonnais n’a pas tardé à réagir aux annonces du Premier Ministre, qui ont eu lieu ce jeudi en fin d’après-midi.

Le club rhodanien a saisi la balle au bond après les explications du Premier Ministre, notamment en ce qui concerne la reprise du sport professionnel. Après avoir, il y a un mois, mis fin de manière officielle aux compétitions et à la saison en cours, Edouard Philippe a cette fois-ci confié qu’il laissait cette décision être prise par les instances sportives. Tout en prenant bien le soin de préciser qu’il souhaitait que la saison prochaine débute de la meilleure des façons. Difficile d’y voir clair donc, mais l’Olympique Lyonnais a préféré prendre la version qui l’arrangeait, indiquant ainsi qu’il y avait visiblement une fenêtre de tir pour faire reprendre la saison, à condition que la LFP en accepte l’augure.

« L’Olympique Lyonnais attend désormais la confirmation que des rencontres amicales pourront bien être organisées à partir du 22 juin comme annoncé ce soir. Il espère aussi que la Ligue qui a la main sur cette décision reviendra sur sa décision et ce dans l’intérêt de tous les clubs français dont certains souhaitent, et pas uniquement l’Olympique Lyonnais, que le championnat puisse se terminer par le mérite sportif, avec des playoffs éventuellement comme l’avait suggéré dès le 23 avril l’UEFA aux ligues professionnelles et aux associations », a rappelé l’OL, dans des propos immédiatement confirmés par Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux. Un coup de pression qui risque d’être surtout un coup d’épée dans l’eau, même si beaucoup commencent à se demander comme les piscines et les cinémas peuvent rouvrir, et pas les matchs de football à huis clos.