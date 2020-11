OL : Le club va faire signer Malo Gusto, son futur crack !

Dans : OL.

Après Florent Da Silva, l'OL s'apprête à faire signer son premier contrat professionnel à un autre joueur de 17 ans : Malo Gusto.

Le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est reconnu pour être un des meilleurs en Europe. Alors que Florent Da Silva (17 ans) a signé son premier contrat professionnel, il va être imité dans les prochains jours par le jeune espoir Malo Gusto, indique RMC Sport. Le jeune latéral droit est considéré par une future pépite par de nombreux observateurs. Le défenseur fait partie de la génération 2003, tout comme Rayan Cherki, qui s'est fait connaître plus tôt mais qui peine à confirmer cette saison. Avec les professionnels à l'entraînement depuis le début de la saison, il avait même été convoqué dans le groupe pour affronter Strasbourg en octobre dernier, sans cependant entrer en jeu. Rudi Garcia s'était d'ailleurs exprimé à son sujet.

« C’était beaucoup trop tôt pour lui, pour arriver à ce niveau-là. La marche est haute quand vous êtes à l’académie de l’OL. On ne cherche pas des joueurs de Ligue 1, mais de Ligue des champions. Il a besoin de continuer à travailler avec nous et de passer un peu par la case National 2. La saison dernière, il y a très peu joué. C’était un U19, je le rappelle. Si on le fait bien travailler et s’il confirme ce qu’on pense de lui, ça peut devenir un très bon joueur.Il est très à l’écoute et très agréable » avait déclaré l'entraîneur de l'OL. International français avec les moins de 17 ans, Malo Gusto devra donc encore patienter pour connaître ses premières minutes en Ligue 1, mais semble être promis à un bel avenir.