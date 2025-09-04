OL ‍: Le cas Mikautadze flingue le mercato lyonnais

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vainqueur de Marseille, l'Olympique Lyonnais est co-leader de Ligue 1 avec le PSG. Un départ parfait qui peut donner de nouvelles ambitions aux supporters rhodaniens. Le mercato a aussi été très positif, si l'on exclu la gestion du cas Mikautadze et la succession du buteur géorgien.

Envoyé en Ligue 2 par la DNCG en juin dernier, l'Olympique Lyonnais est au sommet ou presque de la Ligue 1 deux mois plus tard seulement. Les Gones ont réalisé un début de saison parfait sur le plan comptable avec trois succès en autant de matchs. Surtout, ils ont impressionné par la qualité de leur jeu collectif avec des recrues intéressantes comme le milieu anglais Tyler Morton. L'OL peut raisonnablement créer la surprise cette saison et pourquoi pas jouer un rôle dans la course à la Ligue des champions.

Zack Nani est prudent avec son OL

Même si Monaco, Marseille et Lille sont mieux armés sur le papier, les dernières années ont prouvé qu'une équipe pouvait créer la surprise. Il y a deux ans, Brest avait terminé à la troisième place du championnat pour se qualifier en Ligue des champions. En mai dernier, Nice avait obtenu le ticket pour le barrage en C1 alors que Strasbourg s'était mêlé à la lutte jusqu'à la dernière journée. Pourtant, Zack Nani n'est pas aussi optimiste pour l'OL. Fan des Gones, le célèbre streamer voit les Lyonnais sixièmes dans le meilleur des cas. L'absence de grand numéro 9 après le départ de Mikautadze est un souci majeur à ses yeux, Lyon n'ayant recruté que Martin Satriano pour remplacer le buteur géorgien.

🗣💬 "Il n'y a pas de numéro 9, il y a des manques en attaque, on a divisé la masse salariale. Si on finit sixième comme la saison dernière, je signe direct"@Zack_Nani, streameur et supporter de l'OL, revient sur l'été mouvementé du club lyonnais et son début de saison en L1. pic.twitter.com/lkBTpf0uiW — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) September 3, 2025

« Si on m’avait parlé de la situation actuelle, un mercato extrêmement positif et un 9 sur 9 en début de saison, j’aurais signé tous les jours. Il y a des manques comme celui de l’ailier droit et la vente non prévue de Georges Mikautadze en fin de mercato. Je trouve que l’attaque manque de qualité à certains égards. Il n’y a pas de numéro 9. […] Je serai moins exigeant et si on réussit à finir à la même place que l’année dernière, c’est-à-dire sixième donc Ligue Europa, en ayant divisé la masse salariale par deux et, je l’espère, en ayant des passages DNCG sans la boule au ventre, je signe direct », a t-il indiqué sur RMC dans le studio de Rothen s'enflamme. Des manques d'autant plus embêtants que l'OL devra aussi gérer la Ligue Europa et ses 8 matchs minimum à partir de septembre.