OL ‍: Le bus face au PSG, Paulo Fonseca assume

Ce dimanche soir en Ligue 1, le PSG se déplace sur la pelouse de l'OL. Si les Gones ne se savent pas favoris, ils ont néanmoins un plan en tête pour tenter de faire tomber le club de la capitale.

L'OL veut tenter de faire tomber le PSG pour la première fois de la saison en Ligue 1 ce dimanche soir au Groupama Stadium. Les hommes de Paulo Fonseca savent qu'ils ne sont pas favoris mais veulent tout de même mettre tous les ingrédients de leur côté pour réaliser un petit exploit. L'ancien du LOSC a eu le temps de travailler avec ses joueurs dans la semaine pour créer une stratégie. L'idée sera notamment de tout faire pour ne pas prendre de buts, quitte à ne pas produire de jeu.

L'OL est prêt

Lors de la conférence de presse d'avant-match, Paulo Fonseca a en effet fait un aveu assez clair avant cet OL-PSG. Pour lui, pas question de prendre des risques inutiles : « L'affiche de dimanche sera un très bon défi pour nous. La rencontre sera difficile parce que le PSG est une grande équipe avec un grand entraineur qui fait du bon travail jusqu’à présent. Pour moi, c’est la plus forte de ces dernières années. Ce sera compliqué pour nous, mais nous avons bien préparé cette partie. Donc, je suis motivé et confiant. Nous avons beaucoup de choses à améliorer. Cette semaine, on a effectué un travail plus axé sur le match face au PSG. C'est-à-dire concentré sur notre organisation défensive. Pour avoir un résultat, le principal sera de bien défendre. Cette affiche n’est pas décisive. Il faut prendre des points parce que c'est important pour nous, mais la rencontre n’est pas décisive ». Pour la réception du Paris Saint-Germain, en pleine bourre depuis le début de l'année 2025, le Groupama Stadium a bien l'intention de résonner et de donner de la voix pour battre les hommes de Luis Enrique. Les défenseurs lyonnais auront néanmoins beaucoup de travail au vu de la puissance offensive parisienne. Brest a pu le constater en Ligue des champions.