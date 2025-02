OL ‍: Le « ‍Benzema géorgien ‍», l’Italie flatte Mikautadze

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

De plus en plus performant avec l’Olympique Lyonnais, Georges Mikautadze n’a pas l’intention de partir cet hiver. Et ce malgré les efforts de ses courtisans. Après Galatasaray, c’est la Roma qui a tenté de l’attirer en Italie, où l’attaquant géorgien a hérité d’un surnom très flatteur.

Ça pourrait encore bouger à l’Olympique Lyonnais. Dans le sens des départs, la sortie d’un joueur important n’est pas à exclure. On parle à nouveau d’un possible transfert de Rayan Cherki encore convoité par le Borussia Dortmund. Et le meneur de jeu n’est pas le seul à alimenter les rumeurs. Son coéquipier Georges Mikautadze plaît également à l’étranger et plus particulièrement en Turquie.

Mikautadze comparé à Benzema

Galatasaray a effectivement tenté sa chance, en vain. Puis la Roma a essayé de l’attirer en Italie où l’attaquant a hérité d’un surnom très flatteur. De l’autre côté des Alpes, l’ancien joueur de Metz est considéré comme le « Benzema géorgien ». La comparaison aurait pu amadouer Georges Mikautadze. Mais comme indiqué ces derniers jours, l’international géorgien a repoussé les avances des Giallorossi. Une information italienne reprise par Mundo Deportivo indique que le cador de Serie A prépare une offre de 30 millions d’euros. Mais le Gone n’a pas l’intention de quitter son club formateur retrouvé l’été dernier.

Georges Mikautadze aurait pu s’interroger sur son avenir il y a encore quelques semaines, lorsque ses débuts étaient encore compliqués. Mais l’attaquant de 24 ans a augmenté son niveau de performance et représente une alternative crédible, voire un sérieux concurrent pour Alexandre Lacazette. Touché par le départ de son ami Saïd Benrahma en Arabie Saoudite, Georges Mikautadze pourrait vite retrouver le sourire puisque le changement d’entraîneur risque de redistribuer les cartes. Reste à savoir ce que penserait le propriétaire John Textor en cas d’offre romaine supérieure aux 23 millions d’euros (bonus compris) misés en juillet dernier.