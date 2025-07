OL ‍: Le Bayern Munich renonce à Malick Fofana

Le Bayern Munich semble avoir fait son choix. Le club allemand a trouvé un accord verbal avec Liverpool concernant le transfert de Luis Diaz. Un achat estimé à 75 millions d’euros qui sera finalisé dans les prochains jours. Une arrivée qui refroidit la piste Malick Fofana.

À 28 ans Luis Diaz va découvrir un nouveau championnat. L’international colombien (63 sélections, 18 buts) va s’engager du côté de la Bundesliga et du Bayern Munich dans les prochains jours. L’ailier de Liverpool va quitter les bords de la Mersey pour traverser la manche. Foot Mercato révèle que les Bavarois ont accéléré la marche concernant les négociations ces derniers jours. Le quotidien sportif explique l’ancien joueur de Porto devrait être officialisé dans les prochains jours du côté de l’Allemagne. L’accord est estimé à 75 millions d’euros concernant l’ailier gauche. Le salaire du joueur n’est pas encore connu tout comme la durée de son contrat. L’arrivée de Luis Diaz devrait influencer indirectement le destin de Malick Fofana du côté de l’OL.

