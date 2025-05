OL ‍: Le bateau tangue, Lyon fait appel à deux anciens

Dans : OL.

A l’heure où l’été de l’OL promet d’être difficile, le club rhodanien souhaite s’appuyer sur ses anciens joueurs pour encadrer les équipes de jeunes. Deux d’entre eux ont d’ores et déjà été contactés.

La probable absence de l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions promet un été difficile à John Textor et aux dirigeants rhodaniens. L’enjeu des semaines à venir sera d’éviter une rétrogradation en Ligue 2 après le passage devant la DNCG, et de limiter la casse sur le plan financier malgré l’objectif non-atteint fixé à Paulo Fonseca de placer l’OL dans le top 4. Un autre chantier attend les Gones, cette fois au niveau des équipes de jeunes. Et pour cause, même s’il ne s’agit pas de la préoccupation n°1 des supporters pour le moment, la majorité des entraîneurs de l’académie sont en fin de contrat et vont par conséquent faire leurs valises. Une situation prise très au sérieux dans les bureaux, où l’on s’agite pour combler les potentiels départs.

Un gros chantier à l'Académie

Sur ce sujet, la stratégie de l’OL semble être de faire appel à certains anciens joueurs pour venir encadrer les équipes de jeunes et pourquoi pas lancer certaines carrière d’entraîneur, comme le rapporte le compte spécialisé @Borgia_OL_acad. « Avant même la fin des championnats, l'Académie OL est déjà en reconstruction, ses coachs étant en fin de contrat. Avec la volonté de ramener des anciens pros, admis à préparer le BEFF, Florent Balmont U19 et Jimmy Briand U17 partent favoris » a publié le compte spécialisé sur X. Entraîneur de la réserve, Gueïda Fofana est lui aussi en fin de contrat. Le chantier est donc immense pour l’OL dans ce domaine et les prochaines semaines devraient permettre de finaliser l’organigramme du club rhodanien au niveau des équipes de jeunes. Avec donc, sauf surprise ou revirement de situation, le retour de plusieurs anciens joueurs professionnels passés par l’Olympique Lyonnais dans un nouveau rôle d’entraîneur.