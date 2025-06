OL ‍: Le Barça fonce sur un taulier de Fonseca

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat cet été, Nicolas Tagliafico n’a pas encore choisi sa future destination. Tandis que l’OL rêve de le prolonger, l’international argentin pourrait recevoir une offre du FC Barcelone.

La situation est critique à l’Olympique Lyonnais, relégué en Ligue 2 par la DNCG en attendant la réponse de l’appel. Une situation qui va forcer le club rhodanien à vendre plusieurs joueurs dans les prochaines semaines. Dans ce contexte, l’OL espère tout de même pouvoir s’appuyer sur quelques cadres, à la valeur marchande moins importante, mais qui peuvent s’avérer précieux pour Paulo Fonseca. C’est par exemple le cas de Nicolas Tagliafico, titulaire indiscutable aux yeux de l’entraîneur portugais, mais dont le contrat expire cet été. L’international argentin n’a pas encore fait de choix définitif quant à son avenir et garde toutes les possibilités ouvertes, y compris celle de prolonger à l’OL.

OL : Une énorme surprise signée Tagliafico ? https://t.co/O5ve7YBxlJ — Foot01.com (@Foot01_com) June 29, 2025

Ce scénario paraît toutefois de plus en plus improbable au vu des galères des Gones, une aubaine dont souhaite profiter le FC Barcelone. Contre toute attente, le site Strikers Futbol révèle que Hansi Flick souhaite faire venir en Catalogne l’ancien latéral gauche de l’Ajax Amsterdam. A ce poste, le Barça peut actuellement compter sur Gerard Martin et sur le prodige espagnol Alejandro Balde. Tandis que le second est appelé à être un titulaire indiscutable la saison prochaine, la situation de Gerard Martin est moins claire. Le jeune latéral espagnol pourrait être vendu en Premier League pour une dizaine de millions d’euros.

Le Barça voit en Tagliafico la doublure parfaite

Un départ, s’il se confirme, qui va forcer le champion d’Espagne à recruter une nouvelle doublure. Dans cette optique, le profil de Nicolas Tagliafico plaît énormément au Barça, qui y voit une belle opportunité avec un joueur libre, capable d’apporter son expérience au jeune vestiaire blaugrana. La question est maintenant de savoir si le défenseur de 32 ans sera enclin à rejoindre un tel club pour y occuper un simple rôle de remplaçant, ou s’il privilégiera un projet dans lequel il sera amené à être titulaire. Quoi qu’il en soit, il sera difficile pour l’OL de lutter avec un concurrent tel que Barcelone et jour après jour, l’avenir de Nicolas Tagliafico semble de plus en plus s’écrire loin de la Ligue 1.