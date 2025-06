OL ‍: Laurent Prud'homme viré, il l'agresse sur X

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé son nouvel organigramme et la nomination de Michael Gerlinger au poste de directeur général. Le départ de Laurent Prud’homme est désormais acté et cela fait le bonheur d'un ancien consultant de la chaîne L'Equipe.

Longtemps à la direction générale du groupe L'Équipe, Laurent Prud'homme avait pris le chemin de l'OL à la demande de John Textor, qui l'a nommé DG de l'Olympique Lyonnais à la place de l'éphémère Santiago Cucci. Ayant disparu des radars depuis plusieurs semaines, il est à présent confirmé que Laurent Prud'homme a quitté le club rhodanien, son poste étant occupé depuis ce matin par Michael Gerlinger. Cette nouvelle n'a pas eu énormément de résonance, sauf pour Gilles Favard, ancien membre de L'Equipe du Soir qui a été écarté par la chaîne sportive. Et c'est peu dire que ce dernier n'aimait pas Laurent Prud'homme. Alors au moment de commenter cette information sur le départ de l'ancien patron de L'Equipe de l'Olympique Lyonnais, celui qui était surnommé Le Spectre a frappé fort.

Favard tacle les deux pieds en avant

Organigramme nouveau à Lyon

Pas de Laurent Prudhomme….. ils ont enfin compris l incompétence de ce personnage aux mains moites. — GillesFavard (@GillesFavard) June 30, 2025

Sur X (anciennemen Twitter), Gilles Favard y est allé de bon coeur contre le désormais ancien directeur général de l'Olympique Lyonnais. « Organigramme nouveau à Lyon. Pas de Laurent Prud'homme….. ils ont enfin compris l'incompétence de ce personnage aux mains moites », a commenté plutôt brutalement l'ancien pensionnaire de l'Equipe du Soir, justement réputé pour ses sorties verbales plutôt très incisives. C'est d'ailleurs cela qui lui avait valu d'être écarté de l'émission. La vengeance est un plat qui se mange froid et visiblement Gilles Favard n'est pas mécontent de pouvoir renvoyer l'ascenseur à l'ancien dirigeant de L'Equipe et de l'Olympique Lyonnais. De son côté, Laurent Prud'homme ne communique plus du tout depuis qu'il a été écarté de l'OL il y a plusieurs semaines de cela.