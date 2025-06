Michele Kang nommée présidente de l'OL, Textor out ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi la nomination de Michele Kang au poste de présidente de l'Olympique Lyonnais, tandis que Michael Gerlinger devient directeur général. John Textor a démissionné de toutes ses fonctions.

« L'Olympique Lyonnais a confirmé aujourd'hui des changements au sein de son équipe de direction, en nommant Michele Kang au poste de Présidente du club et Présidente-Directrice générale d’Eagle Football Group et Michael Gerlinger au poste de Directeur général du club.

Michele Kang, qui siège au Conseil d'administration de l'OL depuis 2023, a été nommée Présidente. Elle jouera un rôle actif dans le soutien à la direction exécutive de l'OL, notamment en dirigeant la procédure de recours du club auprès de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion). John Textor a démissionné de ses fonctions de direction au sein de l'Olympique Lyonnais, y compris du Conseil d'administration. Michael Gerlinger, actuellement Directeur sportif d'Eagle Football Holdings, a été nommé Directeur général de l'Olympique Lyonnais. Figure très respectée dans l'administration du football européen, Michael apporte plus de deux décennies d'expérience dans les domaines de la gouvernance, des affaires réglementaires et des opérations sportives », indique l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.

Textor à Lyon, c'est fini

La nouvelle patronne de l'Olympique Lyonnais, qui dirigeait déjà l'équipe féminine a déjà remercié John Textor pour ce qu'il avait fait. « Nous entrons dans une période critique pour l'OL et je tiens à remercier John pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael, l'équipe de direction de l'OL et le Conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà », indique la milliaire américaine.