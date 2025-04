OL ‍: Laurent Prud'homme bientôt viré de Lyon ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ancien patron de l'Equipe et nommé directeur général de l'Olympique Lyonnais depuis le rachat par John Textor, Laurent Prud'homme est en grand danger selon plusieurs sources.

En l'espace d'une semaine, l'OL a vécu deux traumatismes avec l'élimination en Europa League et la défaite dans le derby, mais cela n'a, à priori, rien à voir avec la possible mise à l'écart de Laurent Prud'homme. Moins de 24 heures après le match perdu à Geoffroy-Guichard, le journaliste de L'Equipe en charge de suivre l'Olympique Lyonnais révèle que du côté d'Eagle Football Groupe, on pourrait rapidement mettre un terme à la mission de l'actuel directeur général de l'OL, arrivé en novembre 2023.

Du côté de John Textor et des patrons d'EFG, on reproche à l'ancien patron d'Eurosport et de l'Equipe de s'inviter trop souvent dans le vestiaire de Paulo Fonseca, et de vouloir se mettre en avant face aux groupes de supporters lyonnais. De même, Laurent Prud'homme traîne les pieds à mettre en place une nouvelle politique tarifaire pour les jeunes au Groupama Stadium. Et même si John Textor apprécie le DG de l'Olympique Lyonnais, il n'hésitera pas à s'en séparer, comme cela a été le cas avec Pierre Sage. Mais il y aurait d'autres raisons dont L'Equipe ne parle pas.

Selon RMC, John Textor et Laurent Prud'homme se seraient embrouillés dans les couloirs d'Old Trafford en marge de l'élimination lyonnaise face à Manchester United et dimanche soir, le directeur général de l'Olympique Lyonnais n'était pas à Geoffroy-Guichard pour le derby, même si le club évoque un motif familial pour justifier l'absence de celui qui ne rate aucun match de l'OL.

Nouvelle révolution à l'OL ?

À en croire Hugo Guillemet, rien n'est encore décidé du côté d'Eagle Football Groupe, Laurent Prud'homme pouvant éventuellement être dirigé sur une autre fonction. Mais quoi qu'il en soit, l'Olympique Lyonnais devrait bientôt vivre une nouvelle révolution au sein de sa direction. John Textor n'est pas homme à laisser traîner les choses, il se pourrait bien que cela intervienne avant la fin de l'actuelle saison, alors que l'OL n'a pas encore assuré sa participation à la prochaine Ligue des champions.

De quoi agacer les supporters rhodaniens, lesquels aimeraient que leur club soit un peu plus serein et stable. A priori, ce ne sera pas le cas, puisque moins d'un an après le limogeage express de David Friio, éphémère directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, c'est désormais le patron de l'OL au quotidien qui risque d'être éjecté après moins de deux ans à son poste, Prud'homme ayant succédé à Santiago Cucci, qui n'avait passé quelques mois dans ce rôle crucial.