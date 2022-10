OL : Laurent Blanc va faire un miracle, il l'annonce

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Laurent Blanc est arrivé à Lyon pour remettre l'OL sur les rails du succès. Les Lyonnais ne sont que neuvièmes actuellement, juste derrière le Clermont de Maxime Gonalons. L'ancien capitaine des Gones pense que son ancien club ne s'est pas trompé en prenant le Président.

Malgré la relégation de l'ASSE la saison passée, l'OL voit sa suprématie régionale être menacée en ce début d'exercice. La faute à un début de championnat médiocre avec quatre défaites, 14 points et une neuvième place au classement. Mais, il faut aussi souligner le grand début de saison de Clermont Foot. Les Auvergnats sont huitièmes, deux points au-dessus des Gones, devenant temporairement le premier club d'Auvergne Rhône-Alpes en France. Des performances qui ont de quoi rendre fier l'ancien capitaine de l'OL Maxime Gonalons, arrivé à Clermont-Ferrand au dernier mercato estival.

Gonalons le sent, Blanc peut faire remonter l'OL

Il pourrait même savourer pleinement de voir son nouveau club devancer le voisin lyonnais, lequel n'a pas voulu le reprendre cet été. Toutefois, pas de sentiment de revanche pour ce pur gone formé à Tola Vologe. Gonalons est triste de la situation dans laquelle se trouve l'OL, étant presque gêné de se trouver mieux classé en Ligue 1. Néanmoins, la situation devrait s'arranger selon lui avec l'arrivée de Laurent Blanc. Il connaît la valeur du champion du monde 1998 qui lui avait fait connaître l'Equipe de France en 2011.

« Je pense que c’est un super choix. C’est un entraîneur que je connais, il m’a lancé en Équipe de France en 2011. Il a un énorme CV, que ce soit en tant que joueur et en tant qu’entraîneur. Donc forcément je pense que c’est une bonne pioche pour le club. En tout cas, je leur souhaite de remonter au classement, qu’ils atteignent leurs objectifs. Lyon doit se trouver dans les places européennes mais maintenant ils ont pas fait un super début de championnat. Je pense qu’ils le savent très bien. Je pense que cet entraîneur va leur apporter beaucoup d’expérience et leur faire énormément de bien », a t-il confié dans l'Equipe de Greg. C'est maintenant le terrain qui donnera sa vérité mais force est de constater que l'ancien entraîneur du PSG peut amener l'OL bien plus haut que neuvième. Au grand dam de Clermont, mais sûrement moins de Maxime Gonalons.