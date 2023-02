OL : Laurent Blanc terrifié par un chiffre dingue

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Alors que l’OL commençait enfin à enchainer les victoires, Laurent Blanc va être privé d’Alexandre Lacazette dans les jours à venir.

Touché à la cuisse face à Lens en Ligue 1 dimanche soir, le capitaine de l’Olympique Lyonnais va manquer deux semaines de compétition. Il est d’ores et déjà forfait pour le déplacement à Auxerre ce vendredi, en attendant de savoir s’il sera en mesure de tenir sa place pour le déplacement à Angers le week-end suivant. Un coup dur pour l’OL, qui avait trouvé un équilibre avec son nouveau trio offensif, composé de Lacazette, de Cherki et de Barcola. Contre l’AJA vendredi, c’est la recrue Amin Sarr qui va remplacer le capitaine lyonnais. Le buteur suédois a la confiance du staff, mais il va falloir se lever de bonne heure pour faire oublier Alexandre Lacazette car dans son édition du jour, L’Equipe a rappelé à quel point l’ancien attaquant d’Arsenal était indispensable aux Gones.

Lacazette marque près de la moitié des buts de l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alex Lacazette (@lacazettealex)

Auteur de 14 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Alexandre Lacazette a marqué près de la moitié des buts de l’OL, à savoir 41 % des buts lyonnais en championnat (14 buts de Lacazette sur les 34 buts de Lyon). Un chiffre qui a de quoi donner le tournis à Laurent Blanc, lequel risque de faire quelques nuits blanches à l’idée de jouer les prochains matchs de Ligue 1 sans son buteur providentiel. En l’absence du « Général Lacazette » face à l’AJA et peut-être contre Angers, deux équipes du bas de tableau, les jeunes Cherki et Barcola auront la pression. Tout comme Amin Sarr, qui aura du temps de jeu ou encore Moussa Dembélé. Sifflé par le Groupama Stadium dimanche soir, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow, qui partira pour zéro euro à la fin de la saison, est dans une mauvaise passe. Sa crise de confiance est telle qu’il a raté deux occasions largement à sa portée face aux Sang et Or ce dimanche. A moins d’un réveil brutal, ce n’est pas lui qui fera oublier Lacazette et son efficacité vertigineuse.