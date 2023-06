OL ‍: Laurent Blanc sauvé par John Textor

Dans : OL.

Laurent Blanc n'a pas vécu des mois faciles depuis sa prise de fonctions à l'OL. Mais l'ancien coach du PSG fait toujours partie des plans de John Textor.

L'OL a encore déçu cette saison en Ligue 1. Sauf énorme rebondissement, le club rhodanien ne disputera aucune compétition européenne la saison prochaine. De quoi bien évidemment inquiéter des fans plus que décontenancés par les promesses non-tenues. Pour ne rien arranger, des événements marquants ont eu lieu, comme le départ de Jean-Michel Aulas. Le nouveau propriétaire du club, John Textor, veut totalement réorganiser l'organigramme sportif. Un nouveau directeur sportif va débarquer et on pouvait logiquement se poser la question de savoir si Laurent Blanc serait maintenu. Une question répondue par John Textor.

L'OL ambitieux cet été lors du mercato

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le businessman américain a en effet été très clair sur le sujet. Pour lui, pas question de se passer des services de Laurent Blanc, qui a largement fait le job : « Oui, je ne change pas d'entraîneur facilement. J'ai été clair. Laurent a fait un gros boulot. Sur la seule deuxième partie de saison, nous sommes en haut du classement. Nous voulons lui donner plus de moyens pour la saison prochaine ». Pour John Textor comme pour Laurent Blanc, le constat a été fait : l'OL manque trop de qualité mais surtout de caractère. Pas mal de mouvements sont donc attendus cet été lors du marché des transferts. Une stratégie sera rapidement mise en place. « Je veux que l'on renforce l'effectif avec des joueurs expérimentés et dotés d'une certaine ténacité. Avec cette volonté de gagner. Plus de joueurs comme Lacazette. Nous voulons des leaders. Le coach a raison », a aussi précisé le nouvel homme fort lyonnais. Il faudra maintenant mettre tout ça en pratique, alors que l'OL aura peut-être certaines difficultés à attirer, ne disputant pas la coupe d'Europe lors du prochain exercice.