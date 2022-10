OL : Laurent Blanc n’est pas gâté pour ses débuts

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Laurent Blanc tiendra à stopper la mauvaise dynamique de son équipe. Mais pour ses débuts, le technicien aura fort à faire puisque son premier adversaire, le Stade Rennais, ne réussit pas au club rhodanien.

Avec son changement d’entraîneur, l’Olympique Lyonnais espère provoquer le fameux électrochoc et inverser la tendance. Les Gones restent sur cinq matchs consécutifs sans victoire en Ligue 1. Une mauvaise dynamique que Laurent Blanc compte bien interrompre dès ce week-end. Le problème pour le successeur de Peter Bosz, c’est que la 11e journée de Ligue 1 ne lui réserve pas l’adversaire le plus abordable. L’Olympique Lyonnais a en effet rendez-vous dimanche (15h) à Rennes, l’une des équipes en forme du moment.

Initialement prévu pour être un jeudi de repos, Laurent #Blanc a décidé d’annuler le jour off de demain et de programmer 2 séances d’entraînement, une le matin et une l’après-midi ! pic.twitter.com/9DMw1GGO5Q — Inside Gones (@InsideGones) October 12, 2022

Le pensionnaire du Roazhon Park a remporté ses quatre derniers matchs de championnat à domicile, où sa dernière défaite remonte au 7 août (0-1 contre Lorient). Rien de très rassurant pour l’Olympique Lyonnais qui n'a pas encore gagné à l’extérieur cette saison. Le seul point récolté loin du Groupama Stadium vient de Reims (1-1). Et encore, il s’agissait d’une contre-performance face à des Rémois réduits à 10 pour la dernière demi-heure. Mais ce n’est pas tout. Histoire d’inquiéter encore un peu plus le club rhodanien et ses supporters, les statistiques montrent que le Stade Rennais ne lui réussit pas.

Genesio a été sans pitié pour l’OL

On se souvient des deux gifles infligées par les hommes de Bruno Genesio la saison dernière (4-1, 2-4). Et sur les 10 dernières confrontations, les Rouge et Noir en ont remporté six, pour trois défaites et un nul. Les chiffres laissent tout de même un espoir à l’Olympique Lyonnais qui, face aux Rennais, s’est surtout incliné à domicile ces dernières années. En Bretagne, les Gones n’ont perdu qu’une seule de leurs sept dernières rencontres. Autre motif d’espoir pour la nouvelle équipe de Laurent Blanc, son prochain adversaire n’aura que trois jours de récupération après son match de Ligue Europa contre le Dynamo Kiev jeudi en Pologne.